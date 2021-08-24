Ещё 251 новых лифта ввели в эксплуатацию в многоэтажках Волгограда, Волжского и Камышина. Замена выработавшего свой срок лифтового оборудования проведена в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов-2021. По 284 лифтам продолжается приёмка, из них 179 расположены в многоэтажках Волгограда. Каждый этап работы находится на строгом контроле.

По информации УНО «Региональный фонд капремонта», сегодня в Волгограде запущены 146 новых лифтов в 39 многоэтажках. Специалисты подрядных организаций ведут установку 351 лифта в 103 домах города-миллионника. В стадии завершения — монтаж 98 подъёмников в 19 МКД областного центра. В Волжском и Камышине, напомним, все работы по плану 2021 года полностью завершены: большая часть подъёмников запущена — ими пользуются жильцы (105 в 30 МКД), а по оставшимся проводится приёмка.

До конца 2021 года в Волгоградской области заменят 707 лифтов — из этого числа 20 были досрочно смонтированы в 2020 году.