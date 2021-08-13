Совсем скоро в Волгограде представят победителей конкурса на лучший «Туристический сувенир». В финал вышли вяленая дыня, арбузные бусы и матрешки, варежки из козьего пуха, казачьи обереги, кубики-пазлы с картинами из собрания музея Машкова, а также другие вещицы, отражающие традиции и культуру Волгоградской области.

По данным комитета культуры, 114 мастеров из различных городов и районов Волгоградской области стали финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Победителей выберут по итогам выставки, которая пройдет 20 августа в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда (ЦПКиО). Эксперты и зрители получат возможность детально изучить каждое изделие, чтобы выбрать, какие подарки лучше всего передают неповторимость нашего региона.

По информации облкомтуризма, всего на конкурс было подано более 200 заявок из 22 муниципальных районов Волгоградской области. С полным списком финалистов можно ознакомиться здесь. Победители регионального смотра смогут представить Волгоградскую область в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2021», который объединит авторов самобытных подарков из различных уголков страны.