В регионе действует 196 ярмарок, на которых предусмотрено более семи тысяч торговых мест. Как только потребность в ярмарках будет расти их число увеличат до 324.

По данным областной администрации, каждый сельхозтоваропроизводитель может получить актуальную информацию о наличии на рынках и ярмарках региона свободных мест — для этого на сайте облпромторга и ТЭК размещены два активных баннера «Торговые места на рынках и ярмарках» и «Вниманию производителей! Проблемы с торговыми местами для реализации сельхозпродукции? Напиши». В настоящее время, по данным комитета, свободно более 12 тысячи мест, в том числе четыре тысячи — на ярмарках.