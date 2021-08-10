Подрядная организация приступила к подготовительным работам по строительству нового четырехполосного моста через ерик Осинки, который станет частью реализации масштабного проекта возведения Третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга.

Как сообщает областная администрация, в настоящее время на участке убирают дикую порослевую растительность, подготавливая территорию для устройства буронабивных свай. Параллельно с этим продолжаются земляные работы для возведения транспортной развязки у съезда на Лебяжью поляну: снято 17 тысяч кубометров грунта. Весь плодородный слой размещается на специально отведенных местах — его используют для рекультивации откосов новой автомагистрали.

Напомним, возведение 14-километрового Третьего пускового комплекса разбито на несколько очередей. В рамках текущего этапа работ помимо устройства основного хода дороги (4,5 км) предстоит возвести два мостовых перехода через ерики Осинки и Гнилой, а также устроить транспортную развязку в районе съезда на Лебяжью поляну. В целом реализация всего проекта строительства Третьего пускового позволит связать уже возведенные мосты через Волгу и Ахтубу, вывести транзитный поток за пределы населённых пунктов Среднеахтубинского района, повысить безопасность и снизить нагрузку на окружающую среду.