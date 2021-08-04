Воспитанников и воспитателей детских садов приглашают к участию в межрайонном конкурсе «Край родной», организатором которого выступает природный парк «Щербаковский». Цель конкурса – повышение экологической культуры подрастающего поколение, привитие навыков ответственного отношения к природе.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, конкурс пройдет в двух номинациях. В первой — «Природе края строки посвящаем» — будут соревноваться юные чтецы стихотворений о природе. Для участия в этой номинации нужно прислать на электронный адрес природного парка видеозапись исполнения литературного произведения или отрывка длительностью не более 3-х минут.

Вторая номинация – «Лучшее озеленение двора» — для работников детских садов. В ней на конкурс принимаются фотоальбомы, иллюстрирующие деятельность сотрудников дошкольных учреждений по оформлению детских площадок с использованием цветов, деревьев и кустарников. Работы можно присылать как в бумажном, так и электронном виде.

Прием заявок и конкурсных работ на конкурс продлится до 15 октября.