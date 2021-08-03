Любой желающий может принять участие в онлайн-марафоне «Вода, я люблю тебя» и принять участие в конкурсе «Береги воду, очищай природу!», организатором которого выступает движение ЭКА. Участникам предлагают пройти онлайн-марафон или провести уборку природной территории. Победителей ждут призы.

Присоединиться к марафону «Вода, я люблю тебя» можно на сайте ecowiki.ru/ilovewater. Участникам необходимо выполнить 5 заданий марафона, рассказать о своих действиях в социальных сетях, используя хештеги #эковики#очищай_природу, и поделиться результатами в личном кабинете на портале Ecowiki.ru.

Для участия в акции «Зов природы» нужно самостоятельно или с командой единомышленников провести уборку природной территории, парка, леса, двора с раздельным сбором отходов и передачей вторсырья на переработку, зарегистрироваться на сайте: ecowiki.ru/zovprirody поделиться результатами в социальных сетях с хештегами #эковики#очищай_природу и в личном кабинете на портале Ecowiki.ru.

Конкурс продлится до 30 сентября. Все участники получат дипломы от Движения ЭКА и промо-коды на скидки на экотовары. Победителей ждут экологичные, а также денежные призы.