Любой желающий может принять участие в конкурсе на лучший туристический сувенир. Участники могут предложить вещь, которая ассоциируется с обликом города. Организаторы планируют собрать самые самобытные, вкусные и атмосферные сувениры.
Предприятия и народные умельцы могут представить свои работы в каждой из восьми номинаций:
- «Сувенир региона»
- «Гастрономический сувенир»
- «Этнографический сувенир»
- «Сувенир события»
- «Сувенир музея»
- «Сувенир-игрушка»
- «Идея сувенира»
- «Линейка туристических сувениров Волгоградской области».
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Победители получат возможность изготовить свою продукцию под брендом Волгоградской области, а также будут рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» и получат возможность заявить о себе на всю Россию.
Приём заявок продлится до 5 августа.
Подробная информация о конкурсе находится по ссылке.
Для участия необходимо направить заявку и необходимые материалы на электронный адрес туристско-информационного центра turinfo34[email protected]
Дополнительную информацию можно уточнить в Туристско-информационном центре по телефону: +7(8442)52-98-93.