Любой желающий может принять участие в конкурсе на лучший туристический сувенир. Участники могут предложить вещь, которая ассоциируется с обликом города. Организаторы планируют собрать самые самобытные, вкусные и атмосферные сувениры.

Предприятия и народные умельцы могут представить свои работы в каждой из восьми номинаций:

  • «Сувенир региона»
  • «Гастрономический сувенир»
  • «Этнографический сувенир»
  • «Сувенир события»
  • «Сувенир музея»
  • «Сувенир-игрушка»
  • «Идея сувенира»
  • «Линейка туристических сувениров Волгоградской области».

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Победители получат возможность изготовить свою продукцию под брендом Волгоградской области, а также будут рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» и получат возможность заявить о себе на всю Россию.

Приём заявок продлится до 5 августа.

Подробная информация о конкурсе находится по ссылке.

Для участия необходимо направить заявку и необходимые материалы на электронный адрес туристско-информационного центра turinfo34[email protected]

Дополнительную информацию можно уточнить в Туристско-информационном центре по телефону: +7(8442)52-98-93.

ИСТОЧНИК Туристско-информационный центр Волгограда
Предыдущая статьяВыплаты на школьников начнут перечислять уже со 2 августа
Следующая статьяСпортивные мероприятия разрешили проводить с присутствием зрителей