Любой желающий может принять участие в конкурсе на лучший туристический сувенир. Участники могут предложить вещь, которая ассоциируется с обликом города. Организаторы планируют собрать самые самобытные, вкусные и атмосферные сувениры.

Предприятия и народные умельцы могут представить свои работы в каждой из восьми номинаций:

«Сувенир региона»

«Гастрономический сувенир»

«Этнографический сувенир»

«Сувенир события»

«Сувенир музея»

«Сувенир-игрушка»

«Идея сувенира»

«Линейка туристических сувениров Волгоградской области».

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Победители получат возможность изготовить свою продукцию под брендом Волгоградской области, а также будут рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» и получат возможность заявить о себе на всю Россию.

Приём заявок продлится до 5 августа.

Подробная информация о конкурсе находится по ссылке.

Для участия необходимо направить заявку и необходимые материалы на электронный адрес туристско-информационного центра turinfo34[email protected]

Дополнительную информацию можно уточнить в Туристско-информационном центре по телефону: +7(8442)52-98-93.