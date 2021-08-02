Губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание по вопросам подготовки к новому учебному году. Глава региона подчеркнул, что во всех муниципальных образованиях Волгоградской области в плановом порядке продолжается межведомственная работа по подготовке школ, детских садов, колледжей, техникумов, вузов, организаций дополнительного образования к 1 сентября — на областном и местном уровне работают комиссии по оценке образовательных учреждений.

По данным областной администрации, как и ранее, в новом году в Волгоградской области обеспечивается 100%-ная доступность дошкольного образования. Все школьники будут обеспечены бесплатными учебниками. Бесплатное горячее питание будут получать все учащиеся начальных классов, а также часть учеников средних и старших классов в соответствии с действующим законодательством.

В целях своевременного выполнения работ по подготовке учебных заведений к новому учебному году главой региона даны дополнительные поручения:

— обеспечить в полном объеме в установленные сроки выплаты семьям, имеющим детей школьного возраста, согласно поручению Президента РФ В.В. Путина;

— организовать работу по проведению всех необходимых выплат педагогам и сотрудникам образовательных учреждений Волгоградской области, предусмотренных действующим законодательством;

— усилить контроль за ходом ремонтных работ в образовательных учреждениях Волгоградской области, работ по оснащению школ и образовательных учреждений запланированным оборудованием, а также закупке бесплатных учебников с целью безусловного завершения всех работ к 30 августа 2021 года; при подготовке учебных заведений обратить особое внимание на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и прилегающих территорий;

— областному комитету образования совместно с муниципальными образованиями Волгоградской области во взаимодействии с главным санитарным врачом обеспечить безусловное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории всех образовательных учреждений Волгоградской области;

— подготовить в установленные сроки необходимое оборудование для обеспечения горячим питанием школьников на территории Волгоградской области;

— совместно с Советом ректоров Волгоградской области обеспечить координацию подготовки высших учебных заведений, работающих на территории Волгоградской области, к началу нового учебного года.

Доклад о готовности системы образования Волгоградской области к началу нового учебного года губернатору представят до 27 августа.