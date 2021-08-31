Жителей региона приглашают участию в эко-марафоне «Переработка», который будет проходить с 1 октября по 15 ноября. Участником эко-марафона может стать любая организация, учреждение, учебное заведение, предприятие или житель региона. Для этого необходимо оставить заявку на сайтах Сдай-Бумагу.рф или Sdai-Bumagu.com и компания-переработчик вывезет собранную макулатуру на специализированную площадку.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, девиз марафона – «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Проект рассчитан, прежде всего, на предприятия и учреждения. Для участия в нем необходимо собрать 300 и более килограммов макулатуры и зарегистрироваться на сайте Сдай-Бумагу.рф или Sdai-Bumagu.com. Отход вывозит компания-переработчик согласно расписанию акции.