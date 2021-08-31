Жителей региона приглашают участию в эко-марафоне «Переработка», который будет проходить с 1 октября по 15 ноября. Участником эко-марафона может стать любая организация, учреждение, учебное заведение, предприятие или житель региона. Для этого необходимо оставить заявку на сайтах Сдай-Бумагу.рф или Sdai-Bumagu.com и компания-переработчик вывезет собранную макулатуру на специализированную площадку.
Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, девиз марафона – «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Проект рассчитан, прежде всего, на предприятия и учреждения. Для участия в нем необходимо собрать 300 и более килограммов макулатуры и зарегистрироваться на сайте Сдай-Бумагу.рф или Sdai-Bumagu.com. Отход вывозит компания-переработчик согласно расписанию акции.
Акция проходит 2 раза в год в виде соревнований между муниципальными районами Волгоградской области. Так, весной этого года было собрано в общей сложности 60,5 тонн макулатуры. Победители получили денежные премии и призы; организациям – участникам эко-марафона подарили 211 саженцев деревьев.
Как и какую бумагу подготовить к сдаче можно узнать на сайте эко-марафона или по телефону +7 (988) 037-88-91.