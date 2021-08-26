До 1 сентября работы по обустройству новой спортивной площадки завершатся в Щелканской школы в рабочем поселке Рудня. Работы ведутся в рамках региональной программы модернизации материально-технической базы образовательных организаций. Всего в этом году в Волгоградской области обновлены 15 школьных спортплощадок.

Как сообщает областная администрация, на объекте были выполнены следующие виды работ: выравнивание участка, обустройство основания и монтаж нового покрытия, установка спортивного оборудования и наружного освещения. Площадка и прилегающая территория ограждены для обеспечения безопасности. В Щелканской школе учатся 207 детей — новое образовательное пространство также станет базой для работы спортивных секций, тренировок воспитанников клуба «Смена». Ребята будут заниматься баскетболом, повышать уровень общей физической подготовки.

Также в этом году новые объекты появятся в Волжском, Камышине, Урюпинске, а также в Жирновском, Ленинском, Новониколаевском, Октябрьском, Палласовском, Руднянском, Серафимовичском, Фроловском районах. В Волгограде будут обновлены площадки школ №№ 3,33, 5, 65.