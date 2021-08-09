На новой выставке, в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, будет представлено порядка 100 работ из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова и мастерских волгоградских художников. На данный момент сотрудники музея ведут активную подготовку к открытию выставке, а свою работу она начнет в сентябре.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, к этому моменту специалисты отобрали 70 фондовых работ с изображениями величественных древнерусских монастырей, соборов Золотого кольца России, тихих укромных мест русской провинции, а также символистских работ-посвящений святому князю Александру Невскому. Особое место в экспозиции займут шедевры советской живописи 1960-1970-х годов «Псковский кремль» Петра Оссовского, «Поздней осенью в Ферапонтово» Николая Андронова, «На Волхове» Эдуарда Браговского.

Также специально для проекта свои работы подготовили современные волгоградские художники – Татьяна Ковешникова, Юрий и Анна Карпенко, Михаил Чалов и Елена Сивишкина. Помимо этого, посетители увидят фондовые работы, которые редко экспонируются. Это картины Владимира Шолоха, рисунки Льва Холмянского, Анатолия Кокорина, Льва Корчемкина.

Напомним, волгоградский регион стал одной из федеральных площадок празднования юбилея со дня рождения святого благоверного князя. Одним из значимых мероприятий станет открытие возрождëнного собора Александра Невского — работы по воссозданию храма на особом контроле главы региона Андрея Бочарова. От имени всех жителей региона и попечительского совета по строительству собора Александра Невского губернатор пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Волгоградскую область и освятить возрождëнный духовный центр Волгограда.