В рамках проекта «Калейдоскоп селебрити» в парке «Комсомольский сад» состоится бенефис группы «ТЕРРА».

По данным организаторов, бенефис состоится 8 августа в 19:00 на Зелёной (высокой) сцене парка. Гости смогут услышать неподражаемую Ирину Аксенову, которая является солисткой группы «ТЕРРА» и квартета «А-ДЖАЗ». В 2020 году Ирина Аксёнова стала лауреатом международного джазового фестиваля JAZZ BIRDS, а также получила специальный приз жюри за яркую артистическую харизму.

Группа «ТЕРРА» возродилась после долгого перерыва в Январе 2020 г. Новый состав, новый репертуар, новое звучание любимых песен:

Ирина Аксенова — автор песен, вокал

Алексей ГЛУШКОВ – гитара

Герасим АРУТЮНЯН – скрипка

Марина МИЛЮТИНА — контрабас

Виктор МОКЕЕВ – барабаны

Бенефис будет состоять из двух отделений и закончится затемно.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.