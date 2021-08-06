Самых смелых волгоградцев приглашают в парк «Комсомольский сад» показать свой талант широкой публике. Для этого на сцене парка будет работать свободный микрофон. Это будет уже четвёртый «Свободный микрофон» в этом сезоне.

По данным организаторов, «Свободный микрофон» проходить каждый месяц, в первую субботу. В 17:00. На сцене парка Комсомольский сад устанавливают микрофон и звукоусиливающую аппаратуру. Любой желающий может во всеуслышание прочитать стихи, спеть, сыграть на музыкальном инструменте, рассказать анекдот или притчу. Каждому участнику отводится пять минут.

Проект «Свободный микрофон»

Ограничения есть – запрещена ненормативная лексика, политическая агитация и темы эротики. Микрофон включается в субботу 7 августа в 17:00. Участникам необходимо заблаговременно прийти для регистрации, за 15-20 минут до начала.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.