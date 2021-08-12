В ближайшую субботу из Волгограда в Иловлю отправится туристический поезд. Поездка состоится 14 августа в рамках очередного тура выходного дня. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный рельсовый автобус серии РА2.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», со станции Волгоград-1 пригородный поезд № 6491 отправится в 8:11 и прибудет на станцию Иловля в 10:01. В обратный путь со станции Иловля туристы отправятся на поезде № 6492 в 13:49 и прибудут в Волгоград в 15:41.

Стоимость полного экскурсионного тура для взрослых пассажиров составляет 1300 рублей, для детей от 4 до 15 лет – 1000 рублей. Дети до 3 лет перевозятся бесплатно.

Во время поездки планируется посещение Иловлинского музея казачьего быта, где гости смогут увидеть элементы казачьих обрядовых праздников, узнать об особенностях быта донских казаков конца XIX – начала XX вв., а также продегустировать традиционные блюда и напитки.