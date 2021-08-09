Жителей и гостей города приглашают поближе познакомиться с творчеством мастерицы Людмилы Лихачёвой и посетить выставку народных и текстильных кукол, выполненных Людмилой и её учениками. Выставка «Ах, лето!» проходит в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и является частью цикла «Территория творчества».

Людмила Лихачёва – педагог дополнительного образования МОУ ДЮЦ Волгограда, руководитель кружков «Кукольный мир» и «Текстильная игрушка». Мастерица много лет сотрудничает с библиотекой: участвует в тематических выставках декоративного творчества, проводит мастер-классы для посетителей Библиотеки. Многие читатели «Горьковки» знакомы с ней лично, потому что она неоднократно принимала участие в «Библионочи», «Дне библиотек», «Дне славянской письменности» и других мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, сюжеты ученических работ посвящены самым известным и любимым всеми сказкам Шарля Перро, Ганса Христиана Андерсена и других.

Читатели «Горьковки» могут познакомиться со сказочным миром кукол, посетив 2-й этаж Библиотеки. Выставка будет работать до 31 августа.

Справки по тел.: (8442) 33–11–48.