В Дзержинском районе будет отремонтирован самолёт-памятник МиГ-21, расположенный на улице Качинцев. На данный момент специалисты установили необходимое ограждение вокруг площадки. Восстановлением объекта культурного наследия регионального значения занимается специализированная организация, имеющая лицензию на проведение такого рода работ и отобранная конкурсным путем.

По данным комитета культуры Волгоградской области, сейчас подрядная организация ведет подготовительные работы. В скором времени специалисты приступят к демонтажу старой бетонной площадки, на которой размещен памятник. Далее предстоит привести в надлежащее состояние ступени и заново создать основание стелы, провести антикоррозийную обработку металлических элементов памятника, восстановить поврежденные участки бетонных конструкций постамента, облицевать и установить на прежние места памятные таблички и выполнить ряд других работ.

При восстановлении МиГ-21 будут использоваться современные материалы, которые помогут защитить конструкции памятника от влаги. Для того чтобы вернуть памятнику его первоначальный облик, фюзеляж и элементы вооружения самолёта отремонтируют и покрасят. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на проведенную реставрацию составляет пять лет: в течение этого периода подрядная компания обязуется устранять возможные дефекты за счет собственных средств.

Памятник, представляющий из себя устремленный в небо самолёт, был установлен в 1973 году в честь 30-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. На монументе установлена табличка с именами Героев Советского Союза, получившими это звание в период Сталинградской битвы.