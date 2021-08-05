Во время заседания градостроительного совета Волгоградской области было вынесено предложение о возращении исторического облика одной из главных улиц города. Также были озвучены планы по установке памятника строителям и благоустройство.

Глава региона выступил с инициативой провести встречу с молодежью на базе центра компетенций по вопросам горсреды «Вяз», чтобы рассмотреть вопросы дальнейшего обустройства поймы реки Царицы и других городских пространств с учетом современных подходов. Он также отметил, что в реализации проектов должны учитываться задумки, которые были у основателей города: именно поэтому важно, чтобы молодая команда архитекторов работала в связке с опытными специалистами.

Помимо создания принципиально новых точек благоустройства в центре внимания — сохранение наследия предыдущих поколений, исторических ансамблей. Один из таких примеров — улица Мира. Прозвучало предложение вернуть ей исторический облик: убрать рекламу, все то, что закрывает красоту комплекса.

Кроме того, рассматривается инициатива по установке в центре города памятника строителям. Эта идея, как и другие озвученные сегодня, будут дополнительно проработаны вместе с жителями и с участием общественной палаты, депутатского корпуса.