В «Концессиях водоснабжения» и «Концессиях теплоснабжения» продолжается активная вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции. Так прививку уже сделали 1200 человек, что составляет 30% от общего числа сотрудников.

Вакцинация проводится без отрыва от производства, поскольку организован выезд мобильной медицинской бригады. Медики регулярно приезжают, как в цеха, расположенные в отдаленных районах города, так и в главный офис Концессий на ул. Пархоменко, 47а.

— Именно благодаря прививкам, человечество забыло об инфекциях, таких как оспа и холера, которые в средние века уничтожили населения целых городов. Поэтому я считаю, что единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, – это вакцинация, – рассказала заведующая здравпунктом ООО «Концессии водоснабжения» Ольга Шилова.

Кроме того, работа в сфере коммунального хозяйства непрерывна, бригады трудятся круглосуточно, чтобы своевременно поставлять ресурс волгоградцам, поэтому компании заботятся о здоровье своих сотрудников. Да, и сами работники Концессий понимают, насколько важно сделать прививку, ведь это позволит обезопасить от опасной болезни себя, своих близких и коллег.

Напомним, «Концессии водоснабжения» поддерживают активную работу региона по формированию коллективного иммунитета от коронавируса. Здоровье сотрудников водоканала – залог непрерывной и качественной работы на благо города.