Во время управления автомобилем категорически запрещается отвлекаться на внешние факторы. Но иногда приходится отвечать на важные телефонные звонки. Разговор по мобильному часто становится причиной аварийной ситуации на дороге. А смартфон в руке может помешать вовремя среагировать на помеху и изменить траекторию движения. Эту проблему можно решить, если использовать беспроводные наушники.

Современные беспроводные гарнитуры оснащаются чувствительными микрофонами с шумоподавлением и мощными динамиками с высоким качеством звучания. С их помощью можно комфортно разговаривать даже в шумной обстановке. Отсутствие проводов обеспечивает полную свободу движения. Такие наушники можно взять с собой на пробежку или в спортзал. Мы подобрали для вас 3 лучшие модели наушников, которые подойдут для регулярного использования в автомобиле.

AirPods 2

Если вам нужны наушники на Айфон, то AirPods 2 станут оптимальным выбором. Они не требуют настройки при подключении – достаточно вытащить вкладыши из чехла и надеть их. Они самостоятельно установят соединение с телефоном и произведут настройку. С AirPods вы можете управлять iPhone при помощи голосового помощника. Микрофон эффективно отфильтровывает посторонние шумы при разговоре и обеспечивает высокую чистоту связи.

Благодаря новому чипу H1 улучшено качество звука и повышена скорость передачи данных. Наушники подходят для работы не только с Айфоном, но также совместимы с Apple Watch, iPad и Mac. Время автономной работы при подзарядке в кейсе – до 24 часов. Единственным объективным недостатком гаджета можно назвать высокую стоимость.

Samsung Galaxy Buds Live

Нестандартный дизайн не только делает акцент на визуальных преимуществах наушников, но и гарантирует комфортную посадку. Вкладыши выглядят в ушной раковине аккуратно и не создают дискомфорта даже при использовании в течение целого дня. Технология шумоподавления позволяет отсекать до 97% фоновых звуков. При этом вы непременно услышите шум мотора и сигналы других автомобилей.

Динамики размером 12 мм четко передают высокие и низкие звуки, а отдельный басовый канал мощно транслирует низкочастотные ноты. Наушники оснащены двумя микрофонами и датчиком костной проводимости. Он следит за перемещениями челюсти и преобразует костную вибрацию в голосовые сигналы. Гарнитура от Samsung автономна до 21 часа.

Huawei FreeBuds 3

Наушники отличает глубокая посадка в ушной раковине. Округлый чехол очень компактен и помещается даже в маленьком кармане. Интеллектуальный чипсет устраняет фоновые шумы и передает ваш голос в максимально высоком качестве. Специальный сенсор голоса распознает и декодирует внутриушные вибрации. Аэродинамическая форма микрофона делает общение комфортным даже при сильном шуме ветра.

FreeBuds 3 оснащены инновационным аудиопроцессором и двухрежимным чипом, которые обеспечивают стабильное Bluetooth-соединение и максимальную синхронизацию с источником звука. Подключение к смартфону происходит в автоматическом режиме.