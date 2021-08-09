«Концессии теплоснабжения» завершили очередной этап восстановления обратной циркуляции горячего водоснабжения (ГВС) в Дзержинском районе: благодаря обновленным коммуникациям жители домов по ул. 8-й Воздушной Армии моментально получают горячую воду нормативной температуры. В настоящий момент компания ведет работы по реконструкции «обратки» в Кировском районе по ул. 64-й Армии, Быстрова и Одоевского.

Восстановление циркуляции ГВС является частью масштабной инвестпрограммы. За прошедший 2020 год концессии восстановили 21 км обратных трубопроводов, с начала 2021 года – более 3,6 км.

До начала реализации инвестпрограммы в трети МКД отсутствовала обратная циркуляция между жилыми зданиями и тепловыми пунктами, где приготавливается горячая вода. Система либо вышла из строя в ходе эксплуатации, либо не была предусмотрена еще на этапе строительства зданий. Абонентам приходилось сливать воду из крана, чтобы она нагрелась до нормативной температуры.

Для реализации миссии компании и создания комфортной среды проживания «Концессии теплоснабжения» устанавливают в ЦТП современные циркуляционные насосы и прокладывают трубы из гибких полимерных материалов, благодаря которым срок службы всей системы увеличивается до 40 лет. С помощью системы обратной циркуляции будет обеспечено непрерывное движение горячей воды между тепловым пунктом и домами.

«Концессии теплоснабжения» осуществляют строительство циркуляционных трубопроводов ГВС до вводов в дома. Следующим этапом управляющая компания должна восстановить обратную циркуляцию внутри здания.

Повышение качества и доступности услуг – основная задача «Концессий теплоснабжения». Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 4,3 млрд руб.