В ходе гидравлических испытаний проверено и готово к новому осенне-зимнему периоду 98% трубопроводов тепловых сетей и 60% котельных.

Во всех районах города сети проверяют на прочность под высоким давлением, чтобы определить слабые места и своевременно привести их в порядок к следующему отопительному сезону. Так, по пр. Ленина в Краснооктябрьском районе заменили порядка 300 м изношенной теплотрассы, в Ворошиловском районе по ул. Козловская — 263 м трубопровода, по ул. Землячки в Дзержинском районе заменили 200 м сети и восстановили благоустройство. Такие работы проводятся во всех районах города.

Помимо замены трубопроводов во всех районах ведут профилактические работы на котельных. В Центральном районе специалисты выполнили ремонт дымовой трубы котла ПТВМ-100, в Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах завершили капитальный ремонт котлов на крупнейших котельных. Полностью заменили котловые агрегаты на новые в Тракторозаводском и Кировском районах. В Краснооктябрьском и Ворошиловском замена котлов продолжается, работы выполнены примерно на 75%.

На время профилактических работ горячее водоснабжение приостанавливается, т.к. ремонт трубопроводов возможен только после сброса воды. Там, где есть техническая возможность, специалисты переключают потребителей на другие источники, что позволяет части абонентов избежать перерывов в подаче горячей воды. Ознакомиться с графиком отключений ГВС в многоквартирных домах можно на сайте ООО «Концессии теплоснабжения» (www.teplovolgograd.ru) в разделе «Потребителям — График отключения горячей воды».

Модернизация и ремонт оборудования, а также профилактические работы по проверке приборов позволят обеспечить стабильную подачу тепла в дома волгоградцев в осенне-зимний период.