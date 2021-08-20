Оператор связи Tele2 расширил зону покрытия сети в регионе, рассказал директор макрорегиона «Юг» Константин Мотлях. В этом году в Волгоградской области уже запущено 83 новых объекта сетевой инфраструктуры. Увеличение территории покрытия сети прошло в садовых товариществах, где жители проводят летние каникулы и отпуска.

Активные работы по строительству базовых станций, а также по расширению покрытия в пригородах и небольших населенных пунктах велись в рамках совместного проекта с ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Так, в первой половине 2021 года в Волгоградской области по проекту РТРС запущены базовые станции в городах Дубовка и Жирновск, станицах Преображенская, Усть-Бузулукская, Аржановская, хуторах Успенка, Сычевский, Бурацкий, рабочих поселках Елань, Большевик, поселках Красноярский, Мирный, а также вблизи сел Горный Балыклей, Романовка, Ольховка.

Помимо этого, до конца года в эксплуатацию введут несколько десятков объектов по программе «УЦН 2.0», которая затрагивает малые населенные пункты, где проживает от 100 до 500 человек, работы ведутся совместно с Ростелекомом.

Всего, по данным пресс-службы оператора, с 2019 по 2021 гг. оператор вложит около 1,5 млрд руб. в развитие сетевой инфраструктуры региона.

Развитие технологий влияет на потребительское поведение. По данным Tele2, пользователи все меньше времени тратят на звонки, но при этом наращивают объем потребляемого трафика: теперь больше времени они тратят на развлечения, просмотр видео и общение в мессенджерах. В целом, в 1 полугодии 2021 года трафик в сетях Tele2 в Волгоградской области вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Константин Мотлях объясняет: «Другие правила» позволяют абонентам Tele2 вести привычный образ жизни, не думая о тарифах, но при этом всегда рассчитывать на высокое качество сервиса».

Именно на сервис оператор делает ставку. Служба поддержки клиентов Tele2 давно вышла за привычные рамки: операторы колл-центра не работают по скриптам, а обладают реальными полномочиями, которые позволяют компании решать любой запрос абонента. Такие нестандартные запросы абонентов даже легли в основу сериала, который недавно представила Tele2.

По словам гендиректора Tele2 Андрея Патоки, этими реальными историями компания хотела подчеркнуть, что в Tele2 в решении вопросов клиентов до сих пор участвуют живые люди — оператор контактного центра, а не компьютеры. «Это важная отличительная особенность нашей компании. Мы ценим желание наших абонентов общаться в живую, делиться своими проблемами и эмоциями. Людям удобно говорить с людьми» — он.