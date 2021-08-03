В ближайшие выходные в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится музыкальный спектакль по письмам Марии Каллас «Раскрученное желание» от Творческой лаборатории Дарии Фёдоровой.

По данным комитета культуры Волгоградской области, спектакль «Раскрученное желание» создан совместно с творческой группой при Волгоградском отделении Союза писателей РФ. Молодые волгоградцы написали текст и стихи, играют не по обязанности, а по зову сердца, поэтому у этого спектакля своя атмосфера и особая энергетика. Классические арии, стихи современных волгоградских поэтов и песни XX столетия соединяются на одной сцене. Зрители станут свидетелями противоречивых чувств творческой души великой певицы Марии Каллас и ее возлюбленного Аристотеля Онассиса, а также истории их жизни.

Спектакль будет проходить 7 августа в старинном подземелье музея-заповедника «Старая Сарепта», где регулярно проводятся музыкальные мероприятия.