Согласно изменениям, внесенным в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» физкультурные и спортивные мероприятия проводимые на открытом воздухе могут проводиться с присутствием зрителей.

Физкультурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе в присутствие зрителей могут проводиться только в свободных от ковида зонах, а у зрителей для посещения таких мероприятия должен быть QR-код, свидетельствующий о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Изменения вступили в силу 31 июля 2021 года.