Аграрии продолжают уборку овощных культур. С полей убрано порядка 110 тысяч тонн овощных культур. В том числе аграрии Волгоградской области собрали более 26 тыс. тонн лука, свыше 20 тыс. тонн томатов, 4,8 тыс. тонн картофеля. Уборочная кампания продолжается.

По данным областной администрации, в лидерах по сбору овощей лидером выступает Среднеахтубинский район, где валовый показатель превысил 50 тыс. тонн продукции. На втором месте производители Городищенского района — здесь получено более 15,3 тыс. тонн овощей. При этом основной урожай волгоградских овощеводов пока дозревает в поле.

Стоит отметить, что за последние четыре года регион вышел на устойчивое среднегодовое производство в 1 млн тонн овощей и вошел в тройку российских лидеров отрасли. Несмотря на сложные погодные условия 2021 года, планка не снижается — сохранить виды на урожай позволил многолетний опыт, строгое выполнение необходимых агротехнических мероприятий, эффективное использование господдержки.