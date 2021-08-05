Начиная с 8 августа из Волгограда в Грозный начнут курсировать поезда. О возобновлении курсирования поезда № 301/302 Грозный – Волгоград формирования Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Поезд будет проходить по пяти южным регионам страны: Чеченской республике, Дагестану, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областям.

В первый рейс со станции Грозный поезд отправится 8 августа в 6:25 и прибудет в Волгоград на следующий день в 7:34. В обратном направлении со станции Волгоград-1 поезд отправится 9 августа в 20:55 и прибудет на конечную станцию Грозный 10 августа в 21:56. Состав будет курсировать раз в четыре дня.

Стоимость билета в купейный вагон составит от 2448 рублей, в плацкартный – от 2218 рублей.

В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, которые оснащены системой кондиционирования воздуха и биотуалетами. Также предусмотрены места для маломобильных пассажиров.

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В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.

Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.