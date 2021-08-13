Родители смогут задать вопросы Министру просвещения РФ во время VIII Общероссийского родительского собрания, которое состоится 28 августа. Собрание будет проходить в формате диалога с включениями из разных регионов страны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ответит на вопросы родителей школьников в прямом эфире.

По данным комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, предварительно задать вопрос Министру можно до 20 августа на сайте Общероссийского родительского собрания на специальной странице для сбора вопросов. Диалог с родителями даёт возможность получить обратную связь, услышать мнения по различным направлениям развития образования и воспитания, оценить эффективность реализуемых проектов и программ, а также донести до родительской общественности позицию Минпросвещения России по значимым темам, рассказать о нововведениях и перспективах.

Общероссийское родительское собрание проводится ежегодно – с 2014 года. Организаторами выступают Министерство просвещения РФ и Национальная родительская ассоциация.