Ещё одна партия из новых автомобилей поступила в медицинские учреждения региона. Новые комфортабельные автомобили будут использоваться для доставки жителей в лечебные организации, а также для выездов врачей на дом к пациентам. Оснащение больниц и поликлиник техникой проводится в рамках губернаторской программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщает областная администрация, восемь автомобилей марок «Нива Трэвел», «Лада Ларгус» (с носилками) и 7-местные «Лада Ларгус Кросс» пополнили автопарк Урюпинской, Нехаевской, Быковской и Калачевской районных больниц. Всего в текущем году 14 лечебных организаций в муниципальных районах области обновили более 30 санитарных машин. В целом до 2025 года в медучреждения поступят 210 автомобилей.