В первом полугодии текущего года в оборот пахотных земель было возвращено 37,5 тыс. га неиспользуемых территорий, а по итогам 2020-го клин дополнили 112 тыс. га. По оценке Минсельхоза России Волгоградская область стала лидером в стране по объему возвращенной пашни.

Как сообщает областная администрация, всего с 2014 года благодаря слаженной межведомственной работе в регионе введено в оборот почти 450 тыс. га неиспользуемых сельхозземель.

Действенным механизмом выявления земель, не используемых по назначению, стала система учета угодий «Агропортал» — региональная база содержит данные о более 7,4 млн га.

По данным Минсельхоза России, всего в стране в 2020 году введено в оборот 1,1 млн га пашни. Напомним, в мае 2021-го Правительство РФ утвердило госпрограмму вовлечения неиспользуемых сельхозземель в оборот и развития мелиоративного комплекса. Она была разработана по поручению Президента РФ, ее реализация начнется в 2022 году. Программа рассчитана на десять лет, по ее итогам планируют ввести в оборот более 13 млн га земель. За этот срок на ее реализацию из федерального бюджета планируют направить более 530 млрд рублей.

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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