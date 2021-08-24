В рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес» в регионе будут проведены работы по высадке деревьев, сбору семян лесных растений, а также субботники и конкурсы для детей.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рамках акции на территории региона в октябре — ноябре планируется высадить около 40 тысяч деревьев. Самые масштабные мероприятия пройдут в Котовском, Новоаннинском, Ольховском и Волгоградском лесничествах.

Кроме того, в лесничествах будет организован сбор семян лесных растений, а также мероприятия по расчистке территорий от мусора. Завершится в регионе акция по уже сложившейся традиции высадкой деревьев на главной высоте России – Мамаевом кургане.

В целом в этом году в Волгоградской области искусственное лесовосстановление затронет 1505 га на территории всех 22 лесничеств субъекта — на 200 га больше, чем в 2020-м. Еще 985 га существующих посадок обновят молодыми насаждениями.