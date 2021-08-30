В регионе продлили прием заявок на участие в фотоконкурсе «Волгоградская область в фотообъективе». Подать заявку могут все желающие. Работы будут приниматься до 15 сентября 2021 года.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, для участия в конкурсе нужно заполнить бланк-заявку с указанием конкурсной номинации, данных участника и описанием фотографии, приложить к заявке свою работу и направить в адрес организаторов в электронном формате на e-mail: [email protected] с пометкой «Фотоконкурс — 2021».

Информацию по условиям конкурса можно узнать по телефону: +7(8442)52-98-93, или в Туристско-информационном центре по адресу:

г. Волгоград, ул. Гагарина, 12.

Победителей конкурса определят оценки членов жюри, также для всех работ будет проведена выставка. С подробностями участия в конкурсе можно ознакомиться на туристическом портале по ссылке.