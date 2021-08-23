Планомерная работа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов продолжается, по итогам 2020 года водоемы региона пополнили 8,6 млн мальков ценных пород рыб. На прошлой неделе в Волгу выпустили ещё одну партию молоди осетра. Количество мальков в партии составило почти 200 тысяч.

Как сообщает областная администрация, выпущенная в Волгу молодь выращена на Волгоградском осетровом рыборазводном заводе. Малышей весом более 7 граммов выпускают в реки при соблюдении ряда условий, преимущественно ночью или на рассвете, когда не так жарко.

В Волгоградской области уделяется большое внимание развитию аквакультуры и воспроизводству биоресурсов. Проводится комплексная работа по восполнению рыбных богатств — как за счет государственного заказа, так и силами различных предприятий в порядке компенсации ущерба, причиненного среде обитания рыбы.