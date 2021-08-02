Для того, чтобы иметь возможность обходить конкурентов на повороте в сфере интернет-продаж, необходимо знать все о состоянии рынка, основных тенденциях и актуальных товарных предложениях. Наиболее часто используемый способ получить все эту информацию – парсинг цен конкурентов. Эта методика довольно распространенная и хорошо себя зарекомендовала, как альтернатива срезу цен вручную, но она все-таки не настолько эффективна, как применения автоматической системы мониторинга от Price Control.
Что такое парсинг цен конкурентов и какие бывают с ним сложности
Парсинг цен конкурентов – это автоматический сбор статистических данных о ценах в интернет-магазинах соперников при помощи специального ПО. Срез цен проводиться автоматически, но дальнейшая обработка и аналитический анализ осуществляется вручную силами сотрудников компании (интернет-маркетологи, менеджеры, специалисты по мониторингу или аналитики). Поэтому этот метод конкурентной разведки сложно назвать универсальным и идеальным для всех компаний. Многие фирмы, занимающие парсингом цен конкурентов самостоятельно, регулярно сталкиваются с рядом сложностей. Среди них:
- Обновление или изменение в структуре сайта. Парсер пишется строго под определенную архитектуру ресурса, и малейшие изменения в ней ведут к сбоям в работе ПО.
- Запрет на парсинг. Для ваших конкурентов не секрет, что их регулярно парсят, поэтому, чтобы усложнить задачу, они ставят защиту. Эти программы не дают считывать информацию или требуют разрешение на это у владельцев ресурса.
- Блок IP-адреса. Это наиболее частая защита не только от парсинга, но и подозрительной активности. Ваш IP-адрес могут заблокировать, ограничить доступ, или включить режим «ловушки» выдав заведомо ложную информацию.
- Введите капчу, иначе доступ будет закрыт. Также довольно часто встречаемый метод защиты ресурса, подтверждающий, что вы человек, а не программа. Обойти капчу не сложно, существует множество приемов, но в большинстве из них работа парсера существенно замедляется, а процесс сбора информации длится часы, а не минуты.
- Доступ к информации на ресурсе только после авторизации.
- Сниженная скорость загрузки страниц. Обычный человек не почувствует разницы в скорости загрузки, но для парсера, это может стать серьезной сложностью.
Преодолеть все вышеперечисленные «проблемы» без вмешательства опытного программиста специалиста по парсерам невозможно, к тому же требует времени на корректировку работы и устранения сбоев в работе программ. А время, как известно – самый ценный ресурс и тратить его на нейтрализацию проблем – очень расточительно. Многих сложностей с самостоятельным парсингом цен конкурентов можно избежать, если отдать предпочтение автоматической системе мониторинга от Price Control. У вас не будет «болеть голова», что какое-то ПО нужно перенастроить или адаптировать под обновленную структуру сайта, это полностью ляжет на плечи компании-исполнителя, а вы будете по первому запросу получать необходимые данные для работы, не отвлекаясь на возникающие сложности.