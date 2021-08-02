Для того, чтобы иметь возможность обходить конкурентов на повороте в сфере интернет-продаж, необходимо знать все о состоянии рынка, основных тенденциях и актуальных товарных предложениях. Наиболее часто используемый способ получить все эту информацию – парсинг цен конкурентов. Эта методика довольно распространенная и хорошо себя зарекомендовала, как альтернатива срезу цен вручную, но она все-таки не настолько эффективна, как применения автоматической системы мониторинга от Price Control.

Что такое парсинг цен конкурентов и какие бывают с ним сложности

Парсинг цен конкурентов – это автоматический сбор статистических данных о ценах в интернет-магазинах соперников при помощи специального ПО. Срез цен проводиться автоматически, но дальнейшая обработка и аналитический анализ осуществляется вручную силами сотрудников компании (интернет-маркетологи, менеджеры, специалисты по мониторингу или аналитики). Поэтому этот метод конкурентной разведки сложно назвать универсальным и идеальным для всех компаний. Многие фирмы, занимающие парсингом цен конкурентов самостоятельно, регулярно сталкиваются с рядом сложностей. Среди них:

Обновление или изменение в структуре сайта. Парсер пишется строго под определенную архитектуру ресурса, и малейшие изменения в ней ведут к сбоям в работе ПО.

Запрет на парсинг. Для ваших конкурентов не секрет, что их регулярно парсят, поэтому, чтобы усложнить задачу, они ставят защиту. Эти программы не дают считывать информацию или требуют разрешение на это у владельцев ресурса.

Блок IP-адреса. Это наиболее частая защита не только от парсинга, но и подозрительной активности. Ваш IP-адрес могут заблокировать, ограничить доступ, или включить режим «ловушки» выдав заведомо ложную информацию.

Введите капчу, иначе доступ будет закрыт. Также довольно часто встречаемый метод защиты ресурса, подтверждающий, что вы человек, а не программа. Обойти капчу не сложно, существует множество приемов, но в большинстве из них работа парсера существенно замедляется, а процесс сбора информации длится часы, а не минуты.

Доступ к информации на ресурсе только после авторизации.

Сниженная скорость загрузки страниц. Обычный человек не почувствует разницы в скорости загрузки, но для парсера, это может стать серьезной сложностью.

Преодолеть все вышеперечисленные «проблемы» без вмешательства опытного программиста специалиста по парсерам невозможно, к тому же требует времени на корректировку работы и устранения сбоев в работе программ. А время, как известно – самый ценный ресурс и тратить его на нейтрализацию проблем – очень расточительно. Многих сложностей с самостоятельным парсингом цен конкурентов можно избежать, если отдать предпочтение автоматической системе мониторинга от Price Control. У вас не будет «болеть голова», что какое-то ПО нужно перенастроить или адаптировать под обновленную структуру сайта, это полностью ляжет на плечи компании-исполнителя, а вы будете по первому запросу получать необходимые данные для работы, не отвлекаясь на возникающие сложности.