Из-за проведения плановых работ по обновлению рельсошпальной решетки на пересечении трамвайных путей с автомобильной дорогой по ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе движение транспорта будет временно ограничено. Работы проводятся в ночное время чтобы не препятствовать штатной работе трамвайного маршрута № 13.

Как сообщает городская администрация, движение автомобильного транспорта по ул. Хользунова на участке от ул. Верхоянской до ул. Руднева приостанавливается с 21:00 9 августа и до 21:00 13 августа 2021г. Для автомобилистов предусмотрен объезд по улицам Верхоянской, Титова, Руднева, Еланской. Муниципальные службы призывают волгоградцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения в указанное время.

В рамках мероприятий по содержанию и обновлению инфраструктуры МУП «Метроэлектротранс» планомерно приводит в порядок трамвайные пути и переезды.