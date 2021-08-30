Волгоградский планетарий приглашает школьников отметить День знаний. По примете если в День знаний посетить необычное место и узнать что-то новое, то весь учебный год будет лёгким и успешным. Чтобы эта примета сбылась нам, с вами предстоит совершить небольшое путешествие по Звездному дому и разгадать все его загадки.

Как сообщают в Волгоградском планетарии, для юных гостей будут продемонстрированы новые мультимедийные научно-познавательные программы «Вселенная: от мифов до наших дней» и «Удивительные приключения Дракоши», а те кто постарше смогут насладиться новой мультимедийной программой «Созвездия». Волгоградский планетарий также приготовил специальную интерактивную программу «Загадки звездного дома», где участникам нужно будет блеснуть знаниями и помочь Хранителю звездного дома отгадать все его тайны. Самые внимательные и активные получат призы.

Мультимедийные научно-познавательные программы — это единственное в своем роде объединение полнокупольного сферического кино с эффектом погружения в видео пространство и классических лекций, где зритель не только узнает что-то новое и интересное, а также становиться участником происходящего. Станьте частью фильма, почувствуйте его атмосферу и в прямом смысле рассмотрите со всех сторон.

Справки по телефону 24-18-80☎

Полное расписание программ планетария на 1 сентября:

• 10.00 – Вселенная: от мифов до наших дней (10+)

• 12.00 – Удивительные открытия зайчонка Лапика (7+)

• 14.00 – Удивительное приключение Дракоши (4+)

• 16:00 – Далекие миры-другая жизнь (12+)

• 18.00 – Созвездия (12+)