Волгоградский планетарий представляет вниманию посетителей новую образовательную полнокупольную программу «Созвездия». В рамках программы гости смогут совершить захватывающее и восхитительное путешествие в глубины Вселенной.

По данным пресс-службы Планетария, программы будет проходить 7, 11,21 и 25 августа в 18:00. Количество мест ограничено.

«Созвездия» – это удивительное путешествие в мир звезд и древних легенд.

Программа сочетает в себе общедоступный учебный материал и прекрасную художественную визуализацию.

Во время мероприятия гостям расскажут об околополярных созвездиях, о том, как их найти на небе и какие интересные объекты далекого космоса в них скрыты. Также посетители узнают о важных астрономических понятиях, таких как звездная величина, блеск и светимость звезд, перенесетесь в древнегреческий миф, который невидимой нитью связывает звезды на небесной сфере, станете свидетелями гнева богини Геры и подвига Персея.

Проект «Созвездия» – это первая программа для цифровых планетариев, созданная в России в сверхвысоком разрешении 4К. Для достоверной визуализации окружающего звездного пространства на основе научных данных была построена трехмерная структура звездного неба, насчитывающая более 130 тысяч звезд, расположенных точно на своих местах. Также были воссозданы десятки уникальных астрономических объектов, например, двойные и кратные звездные системы, красные гиганты и туманности, звездные скопления и галактики.

Справки по телефону: 8(8442) 24-18-80