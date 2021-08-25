В рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино» волгоградцы смогут увидеть сразу три новых российских киноленты — «Огонь», «Конёк-горбунок» и «Пальма». Акция будет проходить 28 августа на 12 площадках, в том числе и в обновлённых в рамках нацпроекта «Культура» сельских ДК и кинозалах.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, в Волгограде кинопоказы будут организованы в Центре культуры и досуга «Авангард», в парке «Раздолье». Также к акции подключатся районные учреждения во Фролово, Старой Полтавке, Волжском, Елани, Серафимовиче, Даниловке, Камышине, Михайловке, Дубовке и Новоаннинском. Единое время начала показа — 20:00, при этом в каждой точке будут показаны сразу все картины.

Уточнить подробности можно по телефону: (8442) 39-10-03. Организатором выступает Фонд кино и Министерство культуры РФ. Фильмы выбраны по итогам народного голосования.