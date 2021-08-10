Специалисты приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на последнем участке мостового комплекса Волжской ГЭС. Параллельно завершаются работы по устройству антивандального, перильного и барьерного ограждений.

Как сообщает областная администрация, выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия укладывают на участке 442 метра. Параллельно с этим завершается укладка гидроизоляции, монтируется система дренажа, окрашиваются металлоконструкции под ездовым полотном, а также завершается монтаж ограждений. Работы, как и прежде, ведутся в две смены. Всего задействовано более 70 рабочих и четыре единицы техники.

Напомним, масштабное обновление мостового комплекса проводится впервые за всю 60-летнюю историю сооружения. Ремонт является частью трехлетней программы по развитию города Волжского, а также включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги». В общей сложности за два года мостовики капитально отремонтировали 14,5 тысячи кв. метров дорожного полотна. В этом году реконструируют оставшиеся 7,7 тысячи кв. метров дороги, тем самым полностью завершив масштабный ремонт. Важно, что в период проведения работ движение транспорта на ГЭС полностью не прекращается и осуществляется по временной схеме.