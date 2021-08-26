Для движения транспорта открыли все полосы на мостовом переходе в составе Волжской ГЭС. Досрочно завершить дорожные работы позволило ранее принятое решение об организации здесь реверсивного проезда. Рабочим ещё предстоит закончить ремонт в подмостовой части, но это не отразится на движение транспорта по дороге.

Как сообщает областная администрация со ссылкой на генерального подрядчика ООО «Рисна», все работы по капитальному ремонту ездового полотна завершены – общая площадь обновленного дорожного покрытия вместе с внутренней частью превысила 21,8 тыс. кв. м. Также выполнены работы по организации безопасного дорожного движения – нанесена разметка, установлены знаки, барьерное и перильное ограждения.

Напомним, капитальный ремонт уникального сооружения, где сосредоточены автомобильные, речные и железнодорожные пути, проводится впервые с момента строительства. Работы по текущему содержанию не решали накопившихся за полвека проблем: коррозия затронула металл опорных частей, растрескался бетон, пострадали деформационные швы. В 2018 году объект включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги», что позволило подойти к ремонту сооружения комплексно. Помимо работ на ездовом полотне большой объём работ выполняли и внутри сооружения: проведен демонтаж подвижных деформационных швов и их бетонирование, укреплен сточный треугольник, установлены цоколи, выполнен трудоемкий процесс торкретирования плит пролетных строений и армирование внутренних конструкций — часть работ будет продолжена.