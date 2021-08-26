На территории котельной в Тракторозаводском районе Волгограда 25 августа прошла пожарно-спасательная учебная тренировка. Персонал «Концессий водоснабжения» совместно с аварийно-спасательной службой отработали практические действия в случае возникновения аварийной ситуации, повлекшей возможное возникновение пожара.





Согласно легенде, в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси на трубопроводе, в помещении сильное задымление, есть один пострадавший. В ходе учений сотрудники сообщили об аварии в диспетчерскую, оперативно осуществили остановку работы всех необходимых приборов и техники, чтобы предотвратить возможные осложнения ситуации, а затем покинули здание котельной и ждали приезда спасателей. Аварийно-спасательная бригада в свою очередь оперативно прибыла на место, эвакуировала пострадавшего и ликвидировала аварию, используя специальное оборудование.

— Для каждого объекта у нас есть определенный набор спецтехники. Когда нам поступает вводная и сообщают детали аварии, мы сразу знаем, какое оборудование необходимо взять на выезд. Сегодня, например, мы устраняли условную утечку газа путем наложения на трубопровод пневмопластыря, — рассказал сотрудник МУ «Служба спасения Волгограда» Иван Коченов.

Умение быстро и четко действовать в случае аварии одно из важнейших требований к сотрудникам опасных производственных объектов «Концессий теплоснабжения». Поэтому знанию техники безопасности в компании уделяют большое внимание.

— Наши сотрудники регулярно проходят не только устные инструктажи по технике безопасности и получают теоретические знания. Для нас важно постоянно отрабатывать действия в случае возникновения аварийной ситуации на практике, чтобы каждый четко знал, что ему нужно делать. Именно это позволит избежать серьезных последствий при аварии, — поделился начальник участка теплоснабжения и газового хозяйства №1 ООО «Концессии теплоснабжения» Роман Попыкин.

Отметим, подобные учебные тренировки регулярно проводятся на территории всех опасных производственных объектов «Концессий водоснабжения». Только за этот год сотрудники котельных вместе со спасателями провели уже 8 учений.