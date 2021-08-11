В музее-панораме «Сталинградская битва» готовят к открытию выставку И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой», которая расскажет посетителям и героях Бородина. Выставка была подготовлена сотрудниками Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника и включает в себя 198 предметов из его фондов.

По данным пресс-службы музея-заповедника, в разделе, посвященном боевым действиям, происходившим на Бородинском поле 26 августа 1812 года, посетители смогут увидеть подлинные образцы обмундирования и снаряжения русской армии и армии Наполеона, ядра, осколки гранат, картечные пули, найденные на Бородинском поле, портреты военачальников работы современного художника Ю.В. Иванова и литографии по рисункам участника русской кампании 1812 года Х.-В. Фабер дю Фора.

Переходом к разделу о Бородине 1941–1942 годов и его героях является плакат советского художника П. П. Соколова-Скаля «По примеру великих предков», где буквально встречаются поколения, и сам Кутузов вновь отдает приказ уничтожить неприятеля. Здесь представлены личные вещи, награды и фотографии бойцов РККА, живописные портреты красноармейцев художника Н. В. Елисеева, а также агитационные плакаты «Обжегся!» и «В грозный год войны народной…», где тема изгнания Наполеона перекликается с темой борьбы с новым врагом, пришедшим с Запада.

Выставка откроется 12 августа в 11:00 и будет экспонироваться до 24 октября 2021 года.