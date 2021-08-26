Волгоградцев приглашают на новую выставку, посвященную 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского, которая откроется в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова 3 сентября. Выставочный проект «Русский храм» включает 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и мастерских волгоградских художников.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, основой экспозиции стали работы советских и российских авторов, вдохновленные образом русского православного храма. Шедевры живописи ХХ века из коллекции ВМИИ заняли особое место в пространстве выставки. Картины Николая Андронова, Виктора Попкова, Петра Оссовского, Эдуарда Браговского, Кима Бриттова посвящены старинным соборам и величественным монастырям древнерусских городов. Они обращены к тихой жизни провинции, где течение времени будто замедлилось, а храм стал символом вечности. Рисунки Льва Корчемкина, Василия Сигорского, Анатолия Кокорина переосмысливают роль и место храма в советской действительности, здание церкви здесь становится символом ушедших эпох, частью представлений о сказочно-былинной старине.

Посетителей выставки ждёт знакомство и с новыми работами. В экспозиции впервые будут представлены созданные к открытию выставки картины Михаила Чалова, Юрия Карпенко и Ани Айрапетян, акварели Татьяны Ковешниковой, линогравюры Елены Сивишкиной. Произведения, посвящённые образу православного храма, экспонируются в рамках такого масштабного проекта волгоградским музеем изобразительных искусств впервые. Создатели проекта обращают внимание на стилистическое и видовое разнообразие работ, вошедших в экспозицию: от живописи и графики до современной иконы и деревянной скульптуры.

Посетители выставки получат возможность ненадолго погрузиться в атмосферу средневековой Руси, проследовав путями полководца Александра Невского от произведения к произведению, познакомиться с изображениями уникальных объектов русского храмового зодчества, изучить на примере работ волгоградских художников процесс возведения в Волгограде Александро-Невского собора: от идеи-мечты до воплощения в камне. В ходе работы выставки состоятся лекции, экскурсии и интерактивные детские занятия.