В регионе продолжается оснащение медицинских учреждений новыми санитарными автомобилями. Так, очередная партия санитарных автомобилей уже поступила в медицинские учреждения. Транспортные средства позволят доставлять жителей в лечебные организации, а также выезжать врачам на дом к пациентам.

Как сообщает областная администрация, 11 автомобилей — девять марки «Лада Ларгус» и две «Нивы» — поступили в ЦРБ Палласовского, Урюпинского, Котовского районов, Камышинскую детскую городскую больницу. До конца текущего года ожидается поставка еще 11 единиц транспорта. Всего же до 2025 года в автопарке лечебных учреждений обновят 210 автомобилей.