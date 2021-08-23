В связи с сохраняющейся угрозой возникновения лесных и ландшафтных пожаров в регионе принято решение об авиационном патрулировании лесов. Для этого комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии заключено соглашение на проведение авиационных облетов территории лесного фонда во время пожароопасного сезона.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, между облкомприроды и волгоградским авиационно-спортивным клубом имени Героя Советского Союза А.М. Числова заключено соглашение, в рамках которого будут проводиться облеты территории лесного фонда во время пожароопасного сезона, с апреля по октябрь включительно.

Напомним, накануне региональным парламентом принят закон, наделяющий правом дополнительно использовать собственные финансовые средства для осуществления переданных отдельных полномочий, в том числе в сфере охраны лесов от пожаров. На проведение авиационного мониторинга возможных возгораний, доставку в случае необходимости к месту тушения пожара лесопожарных формирований, техники, оборудования и снаряжения только на текущий год предусмотрено 560 тысяч рублей. Надо отметить, что ранее авиапатрулирование лесов в области не проводилось никогда.

Добавим, эффективности работы по профилактике возгораний на лесных территориях во многом способствует техника и оборудование, закупленные в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». За последние четыре года арсенал лесничеств пополнили порядка 700 единиц лесопожарной техники и оборудования.