Начиная с 16 августа поезд вновь будет ходить из Фролово в Урюпинск. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», решение о возобновлении курсирования пригородных поездов было принято в связи с многочисленными обращениями пассажиров.

С 16 августа между двумя населёнными пунктами будут курсировать следующие пригородные поезда:

— № 6517/6520 Арчеда – Урюпино, отправлением по рабочим дням со ст. Арчеда в 6:42, прибытием на конечную ст. Урюпино в 11:39;

— № 6518/6519 Урюпино — Арчеда, отправлением со ст. Урюпино в 12:09, прибытием на конечную ст. Арчеда в 16:54.

Также обращаем внимание пассажиров, что с 15 августа в Волгоградской области изменится периодичность курсирования пригородных поездов, следующих по маршрутам Волгоград – Урюпино, Волгоград – Арчеда и обратно:

— № 6805/6817/6820 Волгоград-1 — Урюпино отправлением со ст. Волгограда-1 по пятницам и воскресеньям в 17:58, прибытием на конечную ст. Урюпино на следующий день в 00:44;

— № 6819/6818/6810 Урюпино – Волгоград-1 отправлением со ст. Урюпино по субботам и понедельникам в 1:50, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 8:34;

— № 6805 Волгоград-1 – Арчеда отправлением со ст. Волгоград-1 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам в 17:58, прибытием на конечную ст. Арчеда в 20:53;

— № 6810 Арчеда – Волгоград-1 отправлением со ст. Арчеда по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 5:38, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 8:34.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.