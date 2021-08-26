В Краеведческом музее к открытию готовится новая выставка, в экспозиции которой будут представлены новые экспонаты. Открытие выставки «Палеографические этюды Волгоградской области» состоится 27 августа. В обновленном зале будет представлена уникальная возможность познакомиться с редчайшими палеонтологическими экспонатами, недавно переданными музею российским палеонтологом Александром Ярковым.

По данным комитета культуры Волгоградской области, кандидат географических наук, действительный член Палеонтологического общества при РАН, председатель Волжского сектора русского географического общества, российский палеонтолог, геолог, эколог и краевед Ярков Александр передал в фонды Волгоградского краеведческого музея уникальные палеонтологические материалы, собранные на территории Волгоградской области и России. Всего более пятидесяти экспонатов, среди которых есть находки, названные в честь Царицына и современного Волгограда Кроме того, многие из новых экспонатов являются единственными в мире.

В экспозиции посетители смогут увидеть редчайшие находки: окаменевшие ветви, относящиеся к кайнозойской эре; челюсть крокодила, принадлежащая самому древнему в мире азиатскому крокодилу; кости от лапы зубастой птицы, которая впервые была найдена в России.