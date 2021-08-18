Концессии напоминают о необходимости своевременной передачи актуальных данных о собственнике квартиры или частного дома. Отметим, что устаревшие данные могут привести к проблемам с судебными приставами!

Если у вас состоялась сделка купли-продажи жилплощади – необходимо в течение 5 дней передать актуальные данные о новом собственнике в ИВЦ ЖКХ и ТЭК или Концессии водо- и теплоснабжения.

Чтобы избежать недопонимания со службой судебных приставов и взыскания несуществующих долгов необходимо передать копию договора купли-продажи любым доступным способом:

В ИВЦ ЖКХ и ТЭК (лично в районном отделении или отправив данные по электронной почте [email protected] ). Телефон для справок 32-50-50

). Телефон для справок 32-50-50 В «Концессии водоснабжения» (по электронной почте [email protected] ). Телефон для справок 99-67-96.

). Телефон для справок 99-67-96. В «Концессии теплоснабжения» (по электронной почте [email protected] ). Телефон для справок 99-02-94

Отметим, что своевременная оплата коммунальных услуг избавляет прежних и новых владельцев жилплощади от проблем при оформлении сделки купли-продажи. До конца лета при полном погашении задолженности за тепло, водоснабжение и канализацию полностью аннулируются все начисленные пени!