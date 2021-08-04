Волгоградцы могут с пользой для себя провести вечер пятницы в парке «Комсомольский сад», где состоится танцевальная тренировка «SALSATION — FITNESS». Тренировку проведет лицензированный инструктор Большакова Татьяна.

Как сообщают организаторы, во время тренировки участники будут повторять за инструктором несложные танцевальные движения, взятые из различных танцевальных стилей.

Желающий ждут на Круглой площади парка 6 августа к 18:30. Прийти потанцевать может любой желающий, вне зависимости от возраста, комплекции и уровня физической подготовленности.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.