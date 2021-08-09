Накануне нового учебного года и делового сезона стоит подумать о том, стоит ли обновить один из самых главных помощников – смартфон. В каких случаях это делать совершенно необходимо? Советы от эксперта, начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети Билайн Алексея Верещагина.

Задуматься о том, чтобы поменять смарфон, стоит, если он в чем-то для вас создает дискомфорт. Например:

— повышенная утомляемость глаз, дискомфорт от контрастности, бликов экрана, углов обзора, цветовой палитры (когда настройка не дает результатов)

— неудовлетворение качеством звука микрофона/динамика (и чистка не помогает).

— неудобство от его габаритов, веса и балансировки. (и аксессуары не выручают)

Многие замечали, что более тяжелый, казалось бы, аппарат лежит в руке «как влитой», а наоборот, более лёгкий – постоянно валится и выскальзывает, создает ощущение беспокойства и неуверенности, мешает жить, одним словом.

Сложность в том, что эти важные, но субъективные факторы дают о себе знать уже по истечении какого-то срока использования. И тем не менее, если это появилось, пора что-то менять.

Если за время использования заметно ухудшились или перестали устраивать эксплуатационные характеристики, такие как:

— интервал между подзарядками аккумулятора уменьшился (и замена аккумулятора не рассматривается).

— перестала устраивать диагональ экрана и размеры пикселей

— число повреждений корпуса зашкаливает и говорит о том, что стоимость ремонта будет соизмерима со стоимостью нового аппарата с характеристиками не хуже.

При этом наиболее частое повреждение – раскол дисплея – это скорее пока сигнал к замене дисплея, но не телефона целиком.

И, конечно, длительное использование разбитого дисплея – это предпосылка к посещению травматолога или офтальмолога.

— появились систематические сбои в работе и регулярные сообщения об ошибках, которые уже не «лечатся» сбросом настроек до заводских и Сервис-Центр разводит руками.

— очередное обновление операционной системы на более мощную и «тяжелую» версию может вызывать замедление в работе функций и программ, некогда «летавших» на этом аппарате.

— уже нет возможности воспользоваться новыми продвинутыми программами, необходимыми вам, но присутствующими только на других более новых моделях.

— не поддерживаются новые прикольные аксессуары, нужные вам для жизни, развлечений или слежения за здоровьем, типа часов, аудио-гарнитур или фитнес-браслетов.

— некоторые продвинутые WEB-сайты перестали загружаться на смартфон, потому, что встроенный браузер устарел, а альтернативный установить нет технической возможности.

— оператор предлагает голосовые и пакетные сервисы лучшего качества, но они доступны на более новых моделях аппаратов.

Яркий пример – технологии VoLTE и VoWiFi, фактически расширяющие покрытие голосовой связи там, где оно было не стабильно, или совсем отсутствовало.

Если вам предстоит поменять образ жизни или характер работы.

Если вы городской житель, переезжаете жить в сельскую местность или туда, где море, солнце и песок, не сомневайтесь, ваш аппарат столкнется с новым уровнем воздействия враждебных факторов в виде воды, грязи, пыли, песка, соли.

И не факт, что он к ним готов. Нужно выбирать аппарат с высоким уровнем грязе-пыле-водозащиты, и более низкой стоимостью. Зачем рисковать.

Другой пример, если вы переходите на удаленную работу, ваш аппарат должен быть готов выдержать серьезный экзамен в виде многочасовых голосовых сессий в различных коммуникационных приложениях, которые, быть может, до этого ему и не снились.

Здесь более серьёзными будут требования к ёмкости аккумулятора, возможности работы в режиме WiFi-точки доступа, интернет-каналу и способности обрабатывать стриминговые аудио-видео сервисы с хорошей производительностью и качеством.

Не исключено, что и диагональ экрана смартфона вам захочется подрастянуть, например, до размера планшета, чтобы просматривать документы в другом качестве.

Если же вы на грязной работе в сложных условиях, где смартфон сильно уязвим, и долго не протянет, многие приобретают резервный кнопочный телефон, обладающий на порядок лучшей живучестью, но при этом низкой ценой, «длинным» аккумулятором и, конечно же фонариком.