Смотр-конкурс на лучший двор в Волгограде уже стартовал. Специалисты оценивают содержание и эксплуатацию многоквартирных домов, на самое удачное благоустройство придомовых территорий.

По данным РИАЦ, ежегодный конкурс «Лучший дворик» проходит по пяти номинациям: «Лучший многоквартирный дом на территории Волгограда до 2000 года», «Лучший дворик на территории Волгограда», «Лучший дворник Волгограда», «Лучшее товарищество собственников жилья на территории Волгограда», «Лучший многоквартирный дом на территории Волгограда после 1999 года». Победителя определят в начале сентября.

В течение нескольких дней членам экспертного сообщества предстоит осмотреть в разных районах города 38 придомовых территорий, отобранных из присланных заявок. В числе основных критериев оценки – оригинальность, наличие освещения, озеленение, санитарное состояние контейнерной площадки и территории возле дома, творческая инициатива жителей в оформлении своего двора.